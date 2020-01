Jiménez: "Confío desde el primer momento en que vamos a sacar esto adelante"

Sergio Jiménez, nuevo jugador del Hércules CF destacó, en la sala de prensa del estadio José Rico Pérez durante su presentación oficial, que tanto él como sus compañeros están confiados en remontar y evitar el descenso.

El centrocampista, que ya tuvo oportunidad de debutar la pasada jornada ante el Atlético Levante, indicó que el equipo tiene la intención de comenzar el domingo, en Sabadell, uno de los aspirantes al ascenso, una “nueva dinámica”.

“Para nada es imposible ganar”, dijo en alusión al partido ante el líder Jiménez, quien añadió que “estaremos ahí abajo, pero al final somos el Hércules y vamos a por los tres puntos”.

El centrocampista cartagenero justificó su salida del Recreativo de Huelva “porque no me sentía cómodo y ellos necesitaban fichas” y aseguró que no dudó ni un momento en aceptar la oferta herculana a pesar de la crítica situación del equipo.

“El Hércules, por club y nombre, da respeto. Confío desde el primer momento en que vamos a sacar esto adelante por afición, club, jugadores y cuerpo técnico”, reiteró.

“Si vamos todos a una y de la mano lo conseguiremos al 100%”, señaló el centrocampista, quien apuntó como clave para salir de esta situación “ser fuertes de mente y tener confianza en uno mismo”.