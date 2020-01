"Aranda y la Ribera juegan en otra categoría"

Aranda de Duero y la Ribera gozan de una buena salud económica y laboral. Así lo han manifestado este miércoles en los micrófonos de la SER dos reconocidos expertos en sendas materias. Valentín Prieto, director de zona de Caja Viva Caja Rural y José Ramón Nogales, vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos y gerente de Asesores Aranda y Tecnilab, creen que nuestro territorio "está afortunadamente en otra categoría". "Nuestra zona tiene un gran potencial laboral, tenemos profesionales cualificados y sueldos y contratos por encima de la media, además de una zona industrializada con grandes empresas que también engloban a pymes, un sector metalúrgico fuerte y un sector agroalimentario muy relevante en la comarca", afirma Nogales.

"Se habla de una caída del empleo, pero yo en el día a día no veo eso. Nuestras empresas se mueven, se han internacionalizado, y se sigue contratando a gente... Tenemos un problema con las infraestructuras pero nuestra localización y cercanía a Madrid, que está recogiendo la mayoría del crecimiento económico del país, es importante", añade el experto laboral.

A nivel laboral la situación es positiva. Pero también lo es en cuanto a la economía, donde hay crecimiento. "Ha sido un año positivo, de crecimiento, donde la demanda de crédito ha funcionado muy bien y por encima de la media española", asegura Valentín Prieto.

Sin embargo, Prieto también advierte una desaceleración económica, que viene fundamentalmente motivada por la inestabilidad y el temor a una nueva crisis, que carece de fundamento. "Hay incertidumbre, no es un problema real pero afecta a los hábitos de consumo y eso se traduce en la economía, casi todas las variables que salen en nuestra zona son positivas... Nuestros políticos han de dar el do de pecho y eliminar incertidumbres a los inversores y no crear alarmismo", apunta Prieto. "Las empresas de Aranda se aplicaron bien a la crisis, y las empresas de tamaño medio al apostar por la internacionalización están trabajando bastante bien. En el sector agrario los incrementos han sido muy buenos en cuanto a facturación e inversiones, pero hay que crecer la cuota de exportación", finaliza.

En definitiva, datos positivos y halagueños para confiar en una zona que mantiene un buen nivel, que tendrá un buen 2020 pero que siempre querrá más. El gen ribereño es gen valiente, luchador, y trabajador. Y eso se nota tanto a nivel laboral como económico.

La entrevista íntegra con José Ramón Nogales y Valentín Prieto puede escucharse íntegramente en el audio que encabeza esta informacióm.