La oposición rechaza por optimista e inconcreto el plan del Principado ante la emergencia industrial

Los grupos de oposición han acogido con frialdad la propuesta del Gobierno asturiano de asumir un pacto en defensa de la industria, como este martes expuso en la primera jornada del Pleno Extraordinario de la Junta el consejero del ramo, Enrique Fernández. Inconcreto y demasiado optimista. Es como han calificado la propuesta, que solo ha sido vista de forma positiva por Izquierda Unida que, sin embargo, desconfía de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Si lo que esperaba el Gobierno de Adrián Barbón de este Pleno extraordinario sobre la situación de la industria asturiana, era un posicionamiento común de los grupos parlamentarios, está lejos de conseguirlo, a la espera de ver el contenido de las resoluciones que propongan esta tarde.

La primera parte de la sesión del miércoles estuvo dedicada a responder a la propuesta formulada en la primera jornada de debate por el consejero de Industria, Enrique Fernández. Vox, Foro y Ciudadanos consideran demasiado genérica y optimista la propuesta,. No tuvo mejor acogida por parte del Partido Popular, cuya portavoz, Teresa Mallada, se dirigió al presidente, Adrián Barbón, a quien acusó de practicar el “optimismo de boca”.

Mejor acogida ha tenido la propuesta del Gobierno por parte de Izquierda Unida. Su portavoz, Ángela Vallina, apeló al consenso en un asunto tan esencial, aunque desconfía del Gobierno central-

Tampoco encontró el Gobierno el apoyo de Podemos. Su portavoz, Lorena Gil, pidió una actitud más proactiva del ejecutivo asturiano y reclamó un nuevo papel para el IDEPA, el principal instrumento de promoción económica del Principado.

El consejero, Enrique Fernández, respondió a las acusaciones de inconcreción, afirmando que se trata de una propuesta de mínimos que pueda suscitar el acuerdo de todos. Pidió a los grupos parlamentarios que no pierdan la oportunidad de mostrar una posición común de todo el parlamento.

