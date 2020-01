El PP de Ponferrada, molesto con el alcalde por pedir 'aclaraciones' sobre los retrasos del tren

El grupo municipal del PP en Ponferrada ha mostrado su sorpresa tras recibir un escrito del alcalde en el que pide aclaraciones a los populares sobre los retrasos que sufren los ciudadanos en el servicio ferroviario de la ciudad.

El portavoz, Marco Morala no entiende cómo es posible que el regidor pida una ampliación del asunto cuando, a su juicio, es notorio el problema que sufren los ponferradinos. El popular tiene claro que esta actitud del alcalde demuestra o bien que no se entera de lo que sucede a su alrededor lo que, a su juicio, es muy grave, o bien hacer que no se entera para no incomodar a su partido. En cualquiera de los casos, señala Morala, el alcade merece la reprobración de la ciudadanía por un comportamiento político que, asegura, no está a la altura de las necesidades de los vecinos.