El equipo de SERxCuatro entrevista al autor carnavalesco Luis Rivero. Tras un año de descanso en el concurso, vuelve a las tablas del que sigue siendo su teatro éste miércoles 29 de enero.

Radio Cádiz habla con Rivero sobre cómo ha visto el concurso desde la barrera durante su ausencia y sobre su nuevo proyecto 'Al sonar las doce'. Seguro que con su sello indiscutible conseguirá ganarse a la afición y la crítica aunque el autor prefiere aterrizar en el concurso con cautela, "cualquier sensación inicial puede desvanecerse, para bien o para mal", confiesa.

Sobre 'Al sonar las doce' nos revela algunas pistas que seguro incrementarán las ganas de los aficionados por verlo de nuevo en el concurso: "El mensaje de este año es muy carnavalesco, intento plasmar lo que pienso en los tangos y en los cuplés, y en la presentación y en el popurrí desarrollo la idea. Entiendo como carnaval meterte en un personaje y representarlo hasta las últimas consecuencias. Es una idea fantasiosa, pero entendible. Intentamos que la gente pase un buen rato y que se puedan emocionar en un momento determinado".

Luis Rivero comenta también a los micrófonos de SERxCuatro su percepción ante esa dualidad que aún existe sobre el particular estilo de sus proyectos carnavalescos "el aficionado tiene derecho a eso, ésto no tiene por qué gustarle a todo el mundo (...). A mi que una persona me diga, es que para mi esa no es una forma de hacer un coro, o no me gusta ese tipo de coro, pues perfecto".

Puedes ver la entrevista entera aquí: