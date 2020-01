Ares: "A Juan Carlos quiero y necesito tenerlo cerca"

Con la mirada clavada en el estreno de su obra, 'La Chusma Selecta', Antonio Martínez Ares acude a SERxCuatro para contar cómo está viviendo esta previa del concurso. Reconoce Ares que este año espera "intentar superar el reto del año pasado y conectar con la gente, pero más allá, lo que me gustaría es que la gente tenga claro que es una comparsa hecha para mostrarle mi admiración a Juan Carlos y a su público, que se quedó huérfano", dice Ares.

Sobre el nombre de su comparsa se dijo y se escribió absolutamente todo, pero el propio Martínez Ares reconocía que "el nombre es un claro homenaje a Juan porque quiero y necesito tenerlo cerca. La Chusma selecta es un homenaje. He querido hacerlo ahora porque no quería esperar 10 años para hacerlo, necesitaba hacerlo ahora. El carnaval le debe mucho a sus hijos que ya no están".

Sale al paso de las críticas y asegura que no le "molesta que digan que puede ser oportunista porque habría sido maravillo que todas tuvieran un título con algo significativo a él. La polémica puede estar servida, pero no lo hice para aprovecharme del momento. Lo hice porque es un hecho de admiración. Si me hubiesen pisado el nombre me las habría apañado para buscar otro nombre que hubiera tenido con Juan Carlos".

Martínez Ares contó desde cuando está trabajando en este proyecto y reconoció que "en mayo ya habíamos hablado con los artesanos, pero para qué ensayar si lo que tenemos no está fraguado. Ahora en noviembre ya se pueden ensayar muchas cosas". Además, también contó cómo es su proceso de creación "Cuando estoy creando la comparsa llego a atormentarme. Mi proceso de creación es de pensar mucho. Me puedo pasar meses pensando en la idea".

Además de estos temas, Martínez Ares también analizó el estado actual del concurso, de la fiesta y de los posibles cambios que se podrían hacer para mejorar "la industria del Carnaval".