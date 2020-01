COLUMNA DE GALLEGUITO: 'Elenne'

Hoy será todo coser y cantar.

Si les digo el nombre de Rosario Delgado, quizá en su gran mayoría no sepan de quien hablo, igual los mas carnavaleros, si pronuncio Eduardo Delgado, padre de Rosario, ya empiecen a tener muchas menos dudas; pero si les nombro a Marisa, Carlos, Edu y Chary todos de apellido Brihuega, ya las dudas se disipan del todo para aquellas personas o no vinculadas al carnaval.

Chary Delgado, la Chary de la peña Nuestra Andalucía, nuestra Chary…

Mujer de pedigree carnavalero, donde sus manos e hilos eran su voz, voz que nunca se escuchó en el teatro, pero si sus disfraces, o tipos en nuestra jerga. En cada tipo no se veían reflejadas las noches de puntadas en vilo, los cafés de horarios nocturnos ni los achaques de la vista.

Sus hilos vistieron a grandes grupos de grandes autores como los de Martínez Ares, como por ejemplo la comparsa “El Brujo”, para mi, su obra perfecta y, siempre desde un segundo plano como el cámara de una película que pierde protagonismo frente al actor principal.

Cuando podía y por ello era muy conocida, cambiaba las agujas y el dedal, por las matitas de “Yerbagüena” para lo pucheritos que llevaba al local de la agrupación que salieran sus hijos Edu y Carli, puchero que probaron grupos como los de Martines Ares, Juan Carlos Aragón, Tino Tovar, los Carapapas, A. Martin e incluso los de M. Angel Garcia Argüez…siendo su puchero como un integrante mas en ese local. Aunque nuestra Chary le daba a toda persona que entrara en ese local a visitar a la agrupación, parecía la aldea gala de asterix, todo el que probara eso, tenia fuerzas para tres días y medio…

¡Ay Chary, cuanto te vamos a echar de menos!

Saben, me duele como madre que fué de mi peña, me intriga el no saber del porqué no aparece su imagen en algún video de pantalla grande o, en versos en medio de una cuarteta, que no lea su nombre en un atrezo donde salen otras personas tan importantes en esta fiesta como ella lo fue, por supuesto merecidamente esos nombres, no se trata de quitar a nadie, se trata de poner aunque quizá, nunca se llegue a considerar a una sastre o costurera, como alguien o algo importante del carnaval de Cádiz…imagino que en el carnaval de Canarias, el o la sastre, tienen un mayor reconocimiento.

En fin, ¿Quién soy yo para revindicar a alguien que no te va a dar mas puntos en un repertorio?

Yo me quedo con el recuerdo de verte allí en tu cocina al fondo del pasillo, cosiendo sueños de carnaval, con tu metro midiendo ilusiones junto a tus hilos que se empapaban de conversaciones… yo me quedo con aquellas tijeras, que cortaban penas y, que si veían algún ápice de alegría pinchabas con un alfiler para hacerla resurgir de nuevo porque un tal miedo escénico las había tapado…eras la mejor consejera mientras cosías.

Dicen que extrañar, es el precio que tenemos que pagar por vivir momentos inolvidables junto a alguien y aquí…pagamos eso con creces.

Gracias Chary, esto te lo debía.

Firmado “Elenne” un hijo de la peña.