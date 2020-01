Kako llega al Castellón para ayudar a luchar por la promoción de ascenso

El Castellón ha presentado este mediodía a su segundo refuerzo en el mercado de invierno, Alejandro Sanz 'Kako', quien llega para apuntalar el equipo de cara a conseguir la clasificación para la promoción de ascenso.

Kako ha explicado que el conjunto castellonense “está situado muy bien en la tabla” y que tratará de aportar su fútbol para lograr el objetivo de la promoción de ascenso una vez tiene conseguida la permanencia de forma virtual.



Para el futbolista navarro “la exigencia es grande” en el Castellón. "He visto que hay un nivel muy alto, con entrenamientos exigentes. Estamos tomando las cosas muy en serio y por eso el equipo está arriba”, indicó sobre la segunda posición de la clasificación a cuatro puntos del liderato que ocupa el equipo.



El segundo refuerzo en el mercado de invierno ya se ha puesto a las órdenes del entrenador, Óscar Cano, este miércoles. “He llegado bien y he entrenado con el resto de compañeros” y se ofrece para disputar el próximo partido liguero del domingo ante el Olot: “Si el míster lo decide si podría contar para el fin de semana”, indicó.



Sobre su juego, Kako señala que no es "ni muy defensivo ni muy ofensivo", ya que puede actuar como interior o en el doble pivote y llega para suplir a Josep Calavera, centrocampista catalán que apunta a salir rumbo al filial del Atlético de Madrid. “No se trata de sustituir, si no de ayudar lo máximo posible a cumplir el objetivo”, agregó.



Por último, respecto a su salida del Numancia, equipo que lo ha cedido al Castellón, explicó que allí ib a tener menos minutos de los que en principio le podía gustar. "Había opción de venir a Castellón y aquí he acabado. Me han hablado que había un buen grupo y del proyecto”, concluyó