Ignacio Alonso: "El objetivo final es que el casco histórico de Ronda sea Patrimonio de la Humanidad"

El concejal de Patrimonio Histórico, Ignacio Alonso, ha sido el último invitado de Lorena Peña en el espacio de Hoy por Hoy, 'Ronda Monumental'. En el programa, Alonso ha manifestado su deseo de que el casco histórico de nuestra ciudad sea declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, aunque ello conlleve una regulación del tráfico por el Puente Nuevo. El edil ha asegurado que este es el objetivo final de su concejalía aunque ha reconocido que no se trata de una tarea fácil ya que hay que dar muchos pasos previos para conseguir este reconocimiento. En este sentido, Alonso ha reconocido que se deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos la restricción de vehículos pesados por esta zona o su completa peatonalización. No obstante, el delegado ha matizado que para llegar a ese punto es necesario crear otras alternativas de circulación y mientras no exista esa posibilidad, Patrimonio Histórico va a defender la apertura al tráfico del Puente Nuevo.

Admás, Alonso ha asegurado que su concejalía es la que “más sorpresas va a dar en los próximos años” porque ya están trabajando en diferentes proyectos divididos en dos bloques. Por un lado, actuaciones inmediatas en los monumentos que lo requieran. En este bloque también se incluiría la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Acinipo. Un proyecto cuyo documento de planificación ya fue entregado a la Junta por parte de la alcaldesa de la ciudad en el mes de junio y para el que el ente autonómico anunció una primera partida presupuestaria cercana al medio millón de euros. En este sentido, Alonso ha declarado que aún no se habían concedido los permisos por parte de los órganos competente aunque la alcaldesa ha anunciado que en breve van a salir las licitaciones para comenzar a actuar en este espacio.

Otro de los pilares de esta concejalía se basa en la formación y la promoción del patrimonio rondeño. En este punto, el edil ha destacado su firme apuesta por la participación ciudadana y la creación de jornadas, talleres y eventos, como la organización de Ronda Romántica y la primera conferencia comarcal sobre el Patrimonio Histórico.

Vuelve a escuchar la entrevista completa: