El Ayuntamiento de Ronda rechaza el proyecto del arquitecto Adolfo Izquierdo Caballero que plantea la construcción de un puente colgante paralelo al Tajo, principal monumento de la ciudad y uno de los más importantes de Andalucía.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, a preguntas de la prensa, ha sido tajante al asegurar que no ve con buenos ojos la iniciativa al considerarla “peligrosa”. Además, la regidora cree que en lugar de solucionar las aglomeraciones de peatones y vehículos en el Puente Nuevo, la propuesta del arquitecto rondeño crearía más problemas en la ciudad. "No conozco el proyecto salvo por lo que han publicado los medios pero puedo decir que no me gusta la idea porque creo que es peligrosa, peregrina y no viene a solventar ningún problema de la ciudad, sino a crear más", ha indicado Fernández.

Por otro lado, desde el Partido Socialista donde no han querido pronunciarse hasta que sea presentado de manera formal para que puedan estudiar con detenimiento el proyecto que conectaría a través de una pasarela peatonal la Plaza de España y la de María Auxiliadora en el casco histórico.

Eso sí, la líder del PSOE en Ronda, Isabel Aguilera, ha querido alabar que haya una propuesta ciudadana para abordar esta problemática. "No nos vamos a manifestar sobre el proyecto hasta que no conozcamos los detalles a través de su autor. Lo que sí que me parece muy bien es que haya rondeños con iniciativas por muy vanguardistas o futuristas que puedan parecer", ha manifestado la socialista.

El proyecto se presenta de manera oficial este jueves a las ocho de la tarde en el Salón Alameda del Parador de Turismo de Ronda.