Positivismo

A veces escucho muchos mensajes extremadamente positivos del estilo, puedes ser lo que quieras en la vida, si lo intentas con todas tus fuerzas, lo conseguirás… Mensajes que están muy bien para una taza, pero que quizá sean poco realistas.

En muchas ocasiones, por mucho que intentemos algo, si ese algo es grande, es difícil, no vamos a conseguirlo. Al menos a la primera, a la segunda, a la tercera. Probablemente haya que insistir mucho. Incluso así, puede que no salga. Eso es un hecho. Y no pasa nada. No se termina el mundo ni estamos acabados. Para mi el acabado es el que nunca ha intentado nada por miedo. Una veces te saldrán las cosas y otras veces no. Hay que perder el miedo al fracaso, trivializarlo. El éxito también está en aceptar lo que nos venga y saber adaptarnos a ello. En darle poca importancia. O quizá es darle importancia a lo que realmente la tiene.

Puede parecer un mensaje negativo, pero para mi es realista y cuando eres realista y aceptas las situaciones, eres más feliz. No podemos vivir flagelándonos continuamente si no conseguimos las cosas, obsesionados con los objetivos. Hay que aprender a ser feliz con lo que uno tiene, con lo que nos manda la vida. Abrazarla como nos venga e intentar sacar el máximo, pero siempre disfrutando, porque sino esto no tiene sentido.