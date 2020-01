El Deportivo rescinde el contrato de Beto da Silva

Beto da Silva ya no es jugador del Deportivo. El club ha anunciado esta tarde la rescisión del contrato del peruano, en un movimiento que acercaría a Celso Borges al Deportivo, al liberar una plaza de extracomunitario. Esa era una condición necesaria para que el "tico" pueda volver a vestir la camiseta blanquiazul.

El Deportivo busca acomodo para varios futbolistas con los que no cuenta de cara a la segunda vuelta. Uno de ellos era Beto da Silva, un futbolista de indudable calidad pero al que no le ha acompañado el físico en una liga tan exigente como la española. El atacante disfrutó de siete partidos en los que acumuló 119 minutos de juego. En ellos repartió una asistencia y realizó varios remates a los palos y nunca consiguió salir en el once titular. El encuentro donde dispuso de más minutos fue ante el Zaragoza en Riazor, cuando jugó 45´ en la derrota por 1-3. Su última oportunidad fue el 14 de diciembre frente a la Ponferradina. Desde ahí cayó en el olvidó y se empezó a hablar de Beto como un serio candidato a abandonar la entidad coruñesa en el mercado de invierno.

Jugará en el Alianza de Lima

Beto da Silva vuelve ahora a su país de origen, donde varios clubes pugnan por hacerse con sus servicios. Pese a que Cristal parecía su destino, en las últimas horas la prensa peruana ha informado de un acuerdo entre Alianza de Lima y el futbolista. Mientras, el Deportivo tiene por delante poco más de 48 horas para colocar a varios futbolistas que no encajan en los planes de Fernando Vázquez.