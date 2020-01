El Jerez Máster quiere revalidar su título de campeón andaluz

Arranca la fase decisiva de la temporada de piscina corta para el Jerez Natación Máster en el año del centenario de la Real Federación Española de Natación. Los jerezanos ya conocen el calendario completo de la temporada y se jugarán los dos Nacionales, tanto el de piscina corta como el de larga, en Cataluña, concretamente en Barcelona en abril y en Tarragona en julio. Pero antes llega el Campeonato de Andalucía, que se celebra este fin de semana en Los Barrios, cita en la que los jerezanos aspiran a revalidar su título andaluz.

Al XVII Campeonato de Andalucía Open Máster de Invierno acude el Jerez Máster con 124 nadadores después de las bajas por lesión de Ricardo González, Antonio Bessone, María Dolores Álvarez y Eva Rodríguez de la Milla. Sin duda, cuatro bajas sensibles, y de calidad, pero que no merman la ilusión y el potencial de los de la Laguillo para la defensa del título. De hecho, la cifra de inscritos es un récord nacional de nadadores para una competición oficial, y es que los jerezanos llegan fuertes a Los Barrios. A pesar de que este año los técnicos no han planificado demasiadas competiciones preparatorias, sí que cada actuación se ha rematado de manera brillante, como en Liga en Jerez o en el Trofeo Oficial del Portuense, saldado con el título de campeones.

Los entrenadores del Jerez Máster, la tripleta habitual formada por Iván Franco, Luismi Sánchez y Germán Monreal, van a tener una difícil labor para elegir a los nadadores de relevos que disputen las finales de las pruebas, ya que hay un amplio banquillo para elegir y las rotaciones intentarán que el equipo llegue fresco a la última jornada del domingo para intentar acabar en lo más alto de la clasificación.

A pesar de que la próxima semana el equipo jerezano viaja a Oviedo a disputar el Campeonato de España de Fondo con 11 nadadores, poco se ha reservado el Jerez Natación Máster para este Campeonato de Andalucía, con un equipo femenino potente en todas las categorías y con un equipo masculino realmente compacto. La cercanía de nuestra ciudad con el Campo de Gibraltar ha puesto esta vez más fácil el desplazamiento a los de Manolo Mestre, que intentarán entrar en cada prueba entre los 16 primeros para acumular puntos para la clasificación.

Enfrente, equipos de la talla de Sevilla Máster, Los Barrios como anfitrión, Inacua Málaga o un emergente Jaén, que organizará en verano el Regional de piscina larga, intentarán aguar la fiesta al combinado jerezano -que aspira a conquistar su cuarto título regional en cuatro años- con conjuntos también muy compensados. Finalmente, más de 700 deportistas y más de 50 clubes representados hacen del Andaluz una de las pruebas más importantes y relevantes del panorama nacional.

Manuel Mestre, presidente del Jerez Natación Máster, cree "que no tenemos excusa para no ser competitivos. Estamos entrenando bien, los fichajes están muy integrados y traemos un gran equipo. No hemos hecho puesta a punto para este Campeonato ya que esperamos estar al 100% para abril en Barcelona, pero no vamos a regalar ni un metro".