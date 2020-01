Legado de campeón

A la hora de despedirse de la Copa de sus sueños la Cultural eligió también el camino correcto: el del orgullo. Se deshizo en su particular orilla de los penaltis después de tutear, de arrinconar al vigente campeón, que hizo de tripas corazón. Se le escapaba entre las manos cuando el remate de Luque, ya en la prórroga, se estrelló en el larguero. Así se les ha gastado el gigante leonés, que no desmereció a todo un rival de Liga de Campeones al que miró a los ojos, al que redujo al toque de Parejo y al que amenazó ante las barbas de Jaume, finalmente ejecutor en la tanda.

Gameiro intenta un remate / Valencia CF

Volvió a vestirse de gala un Reino rendido, antes, durante y después. Tendrá un papel fundamental en lo que viene por delante. Pero la Cultural sale fortalecida en su creencia, perfectamente ejemplificada en la eficiencia defensiva, capacidad para dominar en tramos alternos y un carácter guerrero en área rival. Permitió que Lucas fuera un mero "espectador". De su exhibición anterior a una única parada, de mérito, a tiro de Ferrán Torres cuando la batalla expiraba. Lo tuvo todo, incluso un terreno de juego en mal estado. También un colegiado protagonista y abusón con el pequeño, como mandan los cánones del arbitraje.

Al campo salió una Cultural impetuosa que vio de cerca a Jaume, que se estiró para atrapar un cabezazo de Virgil que se colaba y que se vio sorprendido por el centro de Augusto que, en primera instancia, desvió el palo. La respuesta del Valencia, que alineó un once titular salvo en la defensa, puso a Soler en boca de gol para el remache, pero Aitor, un gigante, se anticipó. La labor del veterano lateral fue emocionante. Le siguió Iván González, sublime, y uno de los grandes triunfadores de la Copa, el renacido Virgil. Incluso al debutante Samu le sentó bien el traje apuntando maneras ofensivas. Y Montes, y Martínez, y Gudiño...

Cuando Parejo tomó el control, la zaga local deshizo el entuerto soportando la aceleración final con un balón picado por Gameiro que se perdió por encima del larguero. La misma tónica presidió el resto del tiempo reglamentario en el que un centro-chut de Soler detenido por Lucas abrió el contador de remates valencianistas, de cuyo banquillo salió Maxi Gómez. Más tarde Gayá. También Coquelin. Del otro lado, Castañeda, Menudo y Sergio Marcos, a pesar del visible enfado del capitán Martínez, que acabó pidiendo perdón a su entrenador por el desplante.

Lucas, desolado tras los penaltis / CYD Leonesa

La Cultural se guardó un as en la manga. No eran Kawaya y Dioni. Fue su instinto de supervivencia el que le lanzó a la contra que remató con el muslo Benito y al que respondió Jaume, providencial. La épica, a un paso, a un disparo, el que se le escapó a Luque con un disparo de interior que no halló ángulo. Respiró el Valencia, encomendado al tiempo extra y al travesaño y, finalmente, al cara o cruz que forzó Virgil, que no evitó Sobrino, protagonistas del epílogo en la zona de gol tras el recorte del delantero y la reacción del zaguero galo.

El Reino contuvo la respiración al borde de la mayor conquista vivida en su seno. La Cultural había llevado al campeón al límite, pero su propio límite son los penaltis. Menudo y Sergio Benito chocaron con Jaume y el mariscal Parejo abortó la sorpresa en una noche en la que David, a los ojos de Goliat, dejó un legado de campeón, un imán de fácil atracción al que una ciudad se agarra con fuerza. Hoy y siempre, "Orgullo de mi tierra, bandera de León".

CULTURAL 0: Lucas Giffard; Aitor, Virgil, Iván González, Samu Araujo (Castañeda, min. 74); Montes, A. Martínez (Sergio Marcos, min. 79); Augusto (Dani Pichín, min. 22), Luque (Menudo, min. 98), Gudiño; Sergio Benito.

VALENCIA CF 0: Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Jaume Costa (Gayá, min. 74); Parejo, Kondogbia (Coquelin, min. 82), Soler, Ferrán Torres; Kang In Lee (Maxi Gómez, min. 63) y Gameiro (Sobrino, min. 98).

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (Colegio Madrileño). Amonestó a Eric Montes, Pichín, Castañeda y a Aitor por parte de la Cultural y a Kondogbia y a Soler por parte del Valencia.

PENALTIS: 0-1, Coquelin. 0-2, Soler. 1-2, Pichín. 1-3, Maxi Gómez. 2-3 Eric Montes. 2-4, Parejo.

INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 12.458 espectadores