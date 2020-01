Los músicos se movilizan contra los planes del Ayuntamiento para limitar su presencia en las calles

Los músicos que actúan en las calles de la capital se han concentrado este miércoles para exigir que el Ayuntamiento de Madrid no limite sus actuaciones y reclamar que el Consistorio madrileño vuelva a conceder permisos porque, subrayan, son músicos y "no delincuentes".

Un centenar de estos músicos ha protestado, instrumentos en mano, a las puertas de la Junta de Distrito de Centro, donde el concejal José Fernández (PP) ha mantenido una reunión con músicos, vecinos, comerciantes y residentes para encontrar un encaje a la música en la calle que permita también respetar el descanso de los vecinos y la normativa de ruidos. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida pretende limitar su presencia en la calle pues ha habido hasta 900 registrados.

La asociación ''La calle suena'' rechaza esta limitación y exige que el Consistorio de la capital vuelva a conceder autorizaciones por plazo de seis meses, pues las paralizó en julio y ahora ninguno de los músicos tiene permiso.

"Ahora todos los músicos que tocamos en el centro de la ciudad lo hacemos de manera ilegal y estamos expuestos a que nos echen continuamente o a ser multados", ha explicado a los medios Daniel Cabrera, miembro de este colectivo, que con su banjo toca 'hot jazz', la música de Nueva Orleans, en el Rastro.

Este artista admite que existe "problemas en zonas localizadas del centro como pueden ser la plaza Mayor, la plaza de Santa Ana o la calle de Fuencarral" pero en estas zonas ya está prohibido tocar por lo que quienes actúan lo hacen incumpliendo la normativa.

"No es razonable que se corte la música en Madrid y se persiga a todos los músicos porque unos cuantos no estén respetando la normativa, lo que hay que hacer es actuar contra quienes no lo están cumpliendo", recalca este músico.

Los músicos que han tocado con arcordeón, clarinete, trompeta o guitarra y se han arrancado a cantar en la calle defienden además que la imagen de la ciudad "gana con que las calles tengan vida" puesto que "la música de calle es una forma de cultura y debe ser tratada como tal" y no "como algo molesto o como una cosa cercana a la delincuencia".

Además ''La calle suena'' explica que aunque haya muchas autorizaciones eso no implica que haya 900 músicos tocando al mismo tiempo en las calles de la capital, porque no todos salen a tocar todos los días y no acuden siempre a las mismas zonas y reclaman que el Ayuntamiento cuente con su experiencia para pactar cuándo y dónde tocar.

Estos músicos han recibido el apoyo de Más Madrid, que defiende que la actual normativa puesta en marcha bajo el mandato de Manuela Carmena da seguridad jurídica a los músicos al tiempo que respeta el descanso de los vecinos y que, según ha explicado la edil Pilar Perea, sí cumple las limitaciones al ruido fijadas en el centro de la capital.