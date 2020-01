Budimir: "Me divertí jugando con el "Cucho" contra el Valencia"

El Real Mallorca ha preparado una nueva sesión en Son Bibiloni, antes de recibir al Valladolid el sábado a las 18:30 en Son Moix. Ha hablado Ante Budimir, el delantero croata del equipo. Un partido que en la jornada 12 ya se disputó y en el que el Mallorca claudicó por un contundente 3-0. Se avecina un calendario importante para el conjunto comandado por Vicente Moreno

"Seguro que estos partidos son determinantes porque jugamos contra un rival que está cerca de nosotros"

En ese partido, Vicente Moreno probó varias cosas en la alineación que no dieron su fruto en Pucela, como meter a Fabri en portería, Kubo de inicio, Pedraza...Gente de la que no era tan habitual por aquel entonces. Salvo Kubo, los demás siguen teniendo minutos residuales. No se ha olvidado Budimir de ese partido de la primera vuelta:

"Un partido que para nosotros vale mucho, pero también tenemos 17 partidos más, no nos jugamos la vida el sábado pero si que nos acordamos del partido de ida contra ellos y queremos presentarnos con un Mallorca fuerte en casa"

Hace dos jornadas que Vicente moreno ha probado con el Cucho Hernández y con Budimir en punta de ataque, con un 4-4-2 claro y definido. A sabiendas de que el entrenador siempre hace la opción más rentable para el grupo, Ante Budimir se lo pasa bien con el Cucho en el campo.

"El partido contra el Valencia me divertí mucho, también contra la Real aunque no fue muy bueno, pero me divertí mucho jugando con él".