Es necesario y urgente que el Sr. Alcalde, D. Mario Simón, esté una buena temporada en el rincón de pensar y reflexione sobre su decisión de suprimir los ruegos y preguntas de la Junta de Gobierno. Y aunque lo haga amparado por la ley, debería pensar cómo quedará su papel al ser el primer alcalde que en más de 40 años de democracia se atreve a suprimir la participación de la oposición.

Sí Sr. Alcalde, desde siempre, cuando se llamaba comisión de gobierno y cuando se llama Junta de gobierno local, en todas las corporaciones ha habido presencia y participación de la oposición. Y existía un punto del orden del día llamado ruegos y preguntas. Claro que es para fiscalizar, hacer la gestión más trasparente y criticar. En eso consiste la democracia, en manifestar diferentes opiniones y criticar. Usted debería saberlo en primera persona, ya que en la anterior corporación ustedes, miembros del partido de Ciudadanos, que dicen que llegaron para regenerar la política, proponer la trasparencia y miren donde están ahora... digo, ustedes su grupo y usted personalmente, utilizaron los ruegos y preguntas varias veces y justamente contra los que ahora son sus socios de gobierno. Qué vueltas da el mundo y en qué se ha quedado su mensaje.

Y repito que tiene que estar un buen rato en el rincón de pensar porque es difícil entender su reacción que en resumen consiste en decir. “como me critican, me enfado” y como no admito las críticas y otras opiniones diferentes pues no les dejo hablar. Sr. Alcalde su reacción es infantil, inmadura y demuestra escasez de los principios democráticos.

Y también debería ir al rincón de pensar porque si el motivo del enfado ha sido el contrato y el servicio de recogida de papel y cartón en la ciudad, ahora mismo, el servicio es malo, muy malo. En mi recorrido habitual por la ciudad le puedo indicar en la Calle Villacasares, en la calle San Felipe Neri, en la Calle Manflorido, los cartones están fuera de los contenedores porque están llenos, invaden la acera y no se puede pasar.

Y no es un tema puntual de tres calles y de estos días, llevan así desde antes de Navidad y estamos a 29 de Enero y estos son los que veo habitualmente, pero si da una vuelta lo comprenderá usted mismo.

Espero que el rincón de pensar le dé sabiduría suficiente para entender lo que es la democracia y la diferencia de opiniones y no pasar a la historia de la ciudad como el Alcalde antidemocrático de Palencia.