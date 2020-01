Rodrigo se queda (de momento).

Rodrigo sigue en el Valencia de momento.No obstante, hasta el próximo día 31 de Enero , que se cierre el mercado yo todavía no doy por seguro que vaya a continuar. Rodrigo sigue en el Valencia;pero no será porque Peter Lim no lo ha querido vender y tampoco porque Rodrigo no se haya querido marchar.

Si no se ha consumado su salida ha sido porque el Barça no ha querido o no ha podido pagarlo.Se ha repetido el mismo escenario que el pasado verano y afortunadamente Peter Lim no ha consumado un temor que yo personalmente tenía:que al final acabará por ceder al jugador y no por venderlo. Y en cualquier caso lo que ha sucedido es lo normal. El Valencia no le ha regalado en forma de cesión un parche al FC Barcelona. Y lógicamente lo ha obligado ,como en su día al Atlético de Madrid a pagar una cantidad decente por tu jugador estrella : 60 millones de euros . Y eso no es algo extraordinario : es lo que usted , yo y cualquiera hubiésemos hecho . Lo contrario habría sido de locos de atar.