Asime pide en público y en privado el apoyo a Vulcano

Declaración de intenciones y aviso público y privado para que el puerto no siga haciendo “escarnio público” en palabras de Enrique Mallón al proyecto de Vicalsa para Vulcano. De hecho ha hablado con todas las instituciones representadas en el consejo de administración para que voten por un desbloqueo de los terrenos para que Vicalsa se pueda instalar allí y aunque todas han sido proactivas, advierten que estarán “atentos.

ASIME no acepta que esto se quiera dilucidar como un tema jurídico y apunta que hay muchas cosas que se pueden hacer para desbloquearlo cómo retirar los recursos ante la audiencia y el consejo de estado, retirar la iniciativa de recuperar la concesión y la de comprar los terrenos privados. Porque el proyecto de Vicalsa es firme, ellos lo tienen y suponen una inversión de 10 millones de euros para dedicar al naval, un sector con un presente complicado. Sobre otras posibles ofertas no tienen noticias, es más, creen que no existen

El próximo consejo de administración del puerto es el viernes y