El futuro museo Baltasar Lobo motivo de desencuentro

Cuando parecía que el nuevo mandato había acabado con los problemas y los encontronazos entre las instituciones públicas y el Zamora 10, las diferencias vuelven a aparecer.

El lunes, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, decidió no acudir a la reunión del consejo General del Zamora 10. Una ausencia que no se podía sustituir por otro concejal, y que no gustó en el seno del Zamora 10, aunque se trató de disimula y no hubo ningún pronunciamiento específico sobre esa ausencia. La razón de esta discrepancia: el futuro museo de Baltasar Lobo.

Eso vino a insinuar el alcalde zamorano, a pesar de que el proyecto museístico de la obra de Baltasar Lobo no era el único asunto incluido en el orden del día de la reunión del Consejo General del Zamora 10.

Francisco Guarido dejó claro que el consistorio zamorano tiene decidida la ubicación del museo de Baltasar Lobo en el edificio del ayuntamiento viejo y, por tanto, ante la falta de coincidencia con el Zamora 10 prefirió abstenerse de ir.