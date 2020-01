Susaeta: "No le sacamos partido a las jugadas de estrategia"

Mientras que la dirección deportiva termina de confeccionar la plantilla antes del cierre del mercado de invierno, la plantilla del Albacete afronta un partido muy importante este domingo ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. El encuentro es ante un rival directo por evitar el descenso y la plantilla es consciente de ello.

Un ex del equipo asturiano como Néstor Susaeta destacaba que “es un partido de hombres, de situación difícil. Ellos están preparando el partido como una final, será bonito de jugar y servirá para ver el nivel de equipo”.

Uno de los aspectos a mejorar del equipo manchego en esta temporada son las jugadas a balón parado y el jugador vasco lo reconocía señalando que “lo tenemos que mejorar, empezando por mí, este tipo de jugadas son claves en esta categoría, le damos mucha importancia pero no está saliendo bien, debemos mejorar porque tenemos capacidad”. Sobre el partido del domingo Susaeta señalaba que “daremos la cara, el equipo ha estado desigual en los resultados, como demuestra el hecho de haber cosechado muy pocos empates, no debemos ser demasiado victimistas, debemos ser autocríticos porque hay muchas cosas que no estamos haciendo bien, el rendimiento individual de cada uno de nosotros es mejorable y por ahí tenemos que crecer, la dinámica es mala pero el grupo trabaja bien y debemos sacar los resultados de una vez por todas”.

Por último, Susaeta que es junto a Zozulia el máximo goleador del Albacete con 3 goles, se ha referido a su regreso al Tartiere destacando que “es un partido especial que será emotivo para mí, será raro y bonito al mismo tiempo, si marco gol no lo celebraré, es uno de los sitios donde más cómodo me he sentido en mi carrera deportiva”.