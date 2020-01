Coincide en el tiempo que releyendo a Saramago y su Ensayo sobre la ceguera, lea titulares en el periódico y avances en la radio informando de que en China se ha construido un hospital de mil camas en diez días, que catorce ciudades y la friolera de cuarenta y un millón de personas están en cuarentena, que Pequín y Shanghái y otras nueve provincias en máxima alerta sanitaria y que tramos de la Gran Muralla permanecen cerrados. Todo para intentar frenar la propagación del coronavirus que ya ha causado más de ciento treinta muertos y unos seis mil infectados y sobrevolando la amenaza de propagarse a Europa.

Paralelo a esto, en el libro del premio Nobel, la propagación que se intenta evitar es la de la ceguera blanca, el mal blanco, como lo llaman en la novela. Multitud de personas sin nombres, como los chinos para nosotros, se hacinan en un manicomio abandonado: todas aquellas que se van quedando ciegas y también quienes con ellas hubieran tenido contacto físico o proximidad directa.

Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero no deja de resultarme curioso estar viviendo estas dos historias paralelas.

Como muchas veces se comenta, en ocasiones la realidad supera a la ficción, en este caso la supera en número; pero por otro lado, hay mucho que aprender de los libros así que, si esta ceguera blanca es una metáfora de que nuestra razón está ciega, que no usamos la razón de una forma racional, que no la usamos para defender la vida sino para destruirla… yo me pregunto, y dejo la pregunta en el aire, ¿esta epidemia de ahora qué representa? ¿qué habrá que tener en cuenta de ella?

De lo que se trata, como dice Saramago, es de si aprenderemos algo de lo vivido para que nos nazca la intención de cambiar. Porque aquí lo interesante sería, una vez controlado el coronavirus, que nos hiciésemos ver esta ceguera crónica que padecemos.