UDEA y la ULB vuelven a la carga

Javier Malla, entrenador de UDEA Algeciras, analizaba la situación actual del conjunto algecireño que se ha complicado en parte la lucha por clasificarse a la segunda fase de la competición en LEB Plata. 'Entiendo la ilusión de todo el mundo por estar entre los seis primeros para que el objetivo que queremos alcanzar en mayo esté hecho en febrero, pero de tanto insistir acabamos frustrándonos innecesariamente', declaraba el preparador que resalta la dificultad que supone ganar un partido en esta competición.

'He oído de todo, "cuatro finales nos quedan", y es algo que es de ser infeliz, estamos bien, pero vender que hay que estar entre los seis primeros nos va a hacer estar infelices durante tres meses y medio', afirmaba Malla que entiende que 'ésto es una guerra ante equipos grandísimos y nosotros somos unos novatos de la competición'. 'Nuestra afición tiene que venir a sufrir con nosotros y el que no lo vea es que no le apetece tener ojos en la cara porque recibimos a un equipo con diez temporadas en la categoría', añadía el preparador que asume que los proyectos deben ir madurando con el paso del tiempo. 'Vamos a tener los pies en el suelo y ser realistas', agregó.

Acerca de cómo se ha levantado su plantilla tras la derrota en Marbella, el técnico udeista pide que la afición acuda al Doctor Juan Carlos Mateo con la mente positiva para tratar de volver a la senda de la victoria.

LA ULB VISITA AL BETIS B

La Unión Linense de Baloncesto afronta este sábado (18.00 horas) un duelo importante en la cancha del Real Betis B sin efectos competitivos ya que los verdiblancos no se clasificarán para la segunda fase y la ULB lo hará con lo que una derrota no conllevaría nada negativo para la próxima ronda. 'Tenemos que seguir mejorando los detalles que trabajamos cada semana y alcanzar nuestro nivel más óptimo para los enfrentamientos futuros', declaró el preparador Vicente González que volverá a la competición tras una semana de descanso.

'Nos han venido bien estos días porque el equipo ha trabajado fenomenal a un ritmo muy bueno y tenemos que ver si llevamos ese ritmo de entrenamiento a la hora de la competición', expresó el entrenador que confía en que los suyos no se descentren antes de la batalla de la próxima semana ante Huelva. 'Afrontamos el partido para ganar, no nos gusta ir con sensaciones de duda y no llevar a la cita todo lo bueno que estamos haciendo', afirmó.

El rival, el Betis B, es penúltimo con un balance de 4-9 y peleará por eludir el descenso, algo que no quita el sueño a Vicente González. 'Es un equipo que no ha ganado muchos partidos pero en ninguno ha dejado de competir y si te relajas no te van a perdonar', señaló avalando la juventud como el peor elemento de los sevillanos.