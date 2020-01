Antonio Sánchez: "Me hubiera gustado acabar la temporada en Algeciras"

Antonio Sánchez ha analizado las causas de su adiós en el Algeciras Club de Fútbol después de confirmarse su salida este jueves al Xerez DFC. 'Todos los jugadores necesitan minutos pero me voy triste porque me hubiera gustado terminar la temporada aquí pero es lo mejor para el jugador recuperar esos minutos y coger ritmo de competición para cuando vuelva luchar por un puesto', expresó el sevillano que entendía que ante la llegada de Borja Lázaro no iba a tener sitio en el equipo.

'Había muchos delanteros y ya estaba jugando poco y lo mejor era salir para recuperar esa chispa de la pasada temporada que es lo que me va a dar estar aquí el año que viene', declaraba el killer que apuesta por volver a encontrarse en Jerez de la Frontera. 'Es un bonito estadio, una afición increíble, se vive muy bien y estoy muy contento por irme cedido allí para cumplir los objetivos que vienen', afirmó el punta que asume que hay muchos equipos peleando por un puesto de play-off en el Grupo X. 'Vamos a intentar quedar lo más arriba posible para buscar acabar en el play-off', manifestó un Antonio Sánchez que coincidirá en las filas del conjunto azulino con hombres como Zafra con el que coincidió el pasado curso en Algeciras.

Acerca de su despedida provisional de la entidad rojiblanca, el delantero solo tiene palabras de agradecimiento. 'Me llevo recuerdos maravillosos desde la temporada pasada, esta no ha ido como yo hubiera querido pero me llevo grandes personas, amigos, unos recuerdos increíbles y estoy deseando volver más fuerte', cerró.'