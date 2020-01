La lluvia no aplaca la protesta sanitaria

Cerca de doscientas personas se concentraban, a pesar de la lluvia, a las dos y cuarto de esta tarde en el Centro de Salud Sur para exigir que se cubran las plazas de Pediatría de Atención Primaria de Aranda.

Esta movilización convocada por de un grupo de madres y padres apoyados por la Coordinadora por la Sanidad de Aranda y la Comarca tenía una aceptable respuesta. Y es que la población está preocupada por las carencias prolongadas en la atención pediátrica. Lo que piden es que se cubran las tres plazas de pediatría de Atención Primaria de las cinco que corresponden a los centros de Salud de Aranda y también un protocolo para saber a dónde acudir en caso de urgencia pediátrica. “Llamas y no te dan cita hasta una semana después, entonces como tienes al niño malo, te vas a urgencias, donde te riñen porque tienes que ir a tu criatura, pero claro no tienes pediatra”, se quejaba una de las madres concentradas, que ironizaba diciendo que los niños no pueden ponerse malos sin tener en cuenta la fecha, porque nadie les va a atender. “Es una situación insostenible para 65.000 cartillas sanitarias en Aranda: es de vergüenza”, apostillaba.

Esta concentración se planteaba como un punto de partido para otras posibles propuestas que vayan surgiendo si la situación no mejora.