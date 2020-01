Feito renueva la directiva de FADE para "afrontar los cambios económicos y políticos"

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) le ha dado un auténtico meneo a su consejo ejecutivo. Recién cumplidos dos años de su mandato al frente de la patronal asturiana, Belarmino Feito ha reclutado para su dirección al jefe máximo de la cadena de supermercados Alimerka, Alejandro Fernández; a Constantino Martínez, de la productora cultural PROASUR; y a la presidenta de la Federación de Empresarias de Asturias, Begoña Fernández.

Las tres incorporaciones llevan aparejadas otras tantas salidas, y así salen del consejo de FADE el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el presidente de la patronal sectorial hostelera y turística, José Luis Álvarez Almeida; y Noelia Iglesias, que representaba a Mercadona.

Los cambios se ha anunciado este jueves mediante nota de prensa que los atribuye a la voluntad de afrontar la nueva situación económica y política.

