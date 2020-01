Alejandro Suarez: "Cualquier resultado del debate político es bueno siempre que no nos lleve a una ruptura"

Este fin de semana Izquierda Unida de Asturias celebra la esperada asamblea en la que se colocarán las bases políticas que determinarán el futuro de la formación. Tras vivir momentos críticos por el acercamiento de la dirección federal a Podemos, la tan mentada confluencia provocó todo un cisma en la coalición asturiana. Primero se fue Gaspar Llamazares, emblema de la organización, que decidió abandonar tras el encontronazo con Alberto Garzón a la hora de posicionarse de nuevo como cabeza de lista en Asturias. Después, primarias para elegir candidato con la elección de Ángela Vallina por delante del coordinador regional Ramón Argüelles, lo que provocó la dimisión de este último. Y como telón de fondo, la batalla entre un sector mayoritario que reclama la identidad propia de IU en Asturias y su independencia, y los partidarios de la confluencia con Podemos. Este jueves, Alejandro Suárez, coordinador de IU en Asturias, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Asturias.

El coordinador interino de IU Asturias enfrenta el comienzo del proceso que acabará decidiendo quién le sucede en el cargo. A este momento llega la organización con un ambiente mucho más calmado que meses atrás. A la asamblea, que se celebrará en Oviedo los días 31 de enero y 1 de febrero, se llega sin que aparezcan nombres de sucesores sobre la mesa. Así se ha programado, separando la elección de la dirección regional de la del coordinador. Este fin de semana deben decidir el futuro de la formación eligiendo a los miembros de la dirección regional, mediante el voto de los delegados. Para más adelante queda la elección del coordinador al que votará toda la militancia. El sistema no gusta a una parte de IU, la más cercana a Podemos, pero Suárez no descarta llegar a un acuerdo de carácter estatutario con Madrid “porque un problema estatutario no puede generar un problema político”. El coordinador de IU está convencido de la bondad del debate, pero no llevado este hasta el extremo: “El debate político es bueno y cualquier resultado del mismo es bueno siempre que no lleve a una ruptura”

Suárez defiende que es el momento de hablar de políticas, de definir el camino que la coalición debe tomar durante los próximos tres años. Más adelante habrá tiempo para poner nombres encima de la mesa, de ver si habrá candidaturas de consenso o no, y de decidir las alianzas de cara al futuro. Es seguro que la vieja guardia, los defensores de la identidad propia de la formación, son mayoría; pero este detalle no hurtará el debate durante los días de la asamblea en la que, en buena medida, se pretende refundar Izquierda Unida en Asturias.