Maixabel Lasa se da de baja en el PSE tras recibir un expediente de expulsión

Maixabel Lasa, exdirectora del Gobierno Vasco para la Atención de las Víctimas del Terrorismo, se ha dado de baja del PSE-EE después de que este partido le comunicara que le había abierto un "expediente de expulsión provisional" por haber apoyado a Txema Urkijo como candidato de Más País en las elecciones del 10N.

Lasa, viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, ha dicho a EFE que su respaldo a Urkijo fue a la persona y no al partido por la amistad que le une con quien fue adjunto a la dirección de la Oficina de Víctimas durante su etapa al frente de este organismo.

Ha criticado la "frialdad" con la que le han comunicado la apertura de este expediente -este lunes mediante un burofax- y ha asegurado que, aunque ahora se diera una posibilidad de reconducir la situación y volver a la formación a la que se afilió en los años 80 junto a su marido, no daría marcha atrás.

"No, ahora mismo, no. Esto para mí ha sido un jarro de agua fría, no tengo edad para estas tonterías", ha afirmado Lasa, tras señalar que se ha sentido "vigilada" y que le queda "una sensación de pena" por lo ocurrido