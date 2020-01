La opinión de Juan Antonio Bocuñano: Va por Cadi

“¡Eso no es una agrupación de Cadi!” , “¡Esa sí va por Cadi!”, son algunas de las expresiones que se pueden escuchar por los mentideros gaditanos desde hace ya unos años, cuando se quiere etiquetar la interpretación o ejecución de una agrupación.

Dichas expresiones se hacen extensibles a cualquier modalidad del concurso , algo que es curioso y complejo ya que abarca muchos factores y que da a lugar a debate por parte de los más apasionados de esta fiesta.

En mi modesta opinión e intentando desgranar toda esta “ciencia”, entiendo primeramente que ir por “Cadi” no implica que la agrupación o sus componentes hayan de ser necesariamente de Cadi, ni siquiera por el estilo ya sea vanguardista o contemporáneo, sino de las maneras en las que se expone. Y justo aquí es donde empieza el dilema, ya que todas las cosas conllevan una evolución en su proceso ,el carnaval no podía ser menos, así que cada generación ha ido dando pasitos cortos y aportando muy poco a poco ciertos cambios. ¿Cuando distinguimos que una agrupación va más por Cádiz que otra? A mi parecer, cuando ciertos factores nos trasladan a tiempos atrás, a raíces y orígenes, donde algunos siendo muy niños hemos tenido la oportunidad de vivir de una u otra forma otro tipo de carnaval. ¿Cuales son esos factores? Pues los más evidentes son, la elegancia, la sencillez, la ironía, el doble sentido ,la denuncia, la picaresca, etc. que no quiere decir que ahora no la haya, pero ahora existen y se dan mas a menudo, nuevas fórmulas para hacer carnaval y llegar a más público de forma más directa, con la entrada de otros instrumentos , con más técnicas vocales, y con muchísimo más humor blanco .

En conclusión, que no se pierdan cosas como el pito de carnaval, que ya hace unos años se hizo voluntario su uso, o las claves, la entonación y la rima, cada vez más desaparecida en el cuarteto por poner algunos ejemplos , la evolución es inevitable pero sin que perdamos las cosas que hacen que el carnaval de Cádiz, sea diferente a otros carnavales.

¿tu que dices?...

Estefaniaaaaaaaaaaaaaaaaa