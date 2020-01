El pleno aprueba el retorno de los cuerpos del Valle de los Caídos

El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado en el pleno, una declaración institucional de todos los grupos para pedir el retorno de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. La propuesta, presentada por el equipo de gobierno de la ciudad, formado por PSPV-PSOE, Compromís, Podemos-EUPV, ha recibido el sí de todos los grupos, PP, Ciudadanos y Vox. Un pleno en el que el PP ha anunciado que presentará un contencioso administrativo por no haber convocado la asamblea de fiestas tal y como aprobó el pleno.

Acuerdo unánime de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Castelló para pedir el retorno de los cuerpos de las victimas enterradas en el Valle de los Caídos. La voluntad de los grupos que han apoyado la propuesta es que las familias de las víctimas tengan la oportunidad de enterrar con dignidad y dónde consideran conveniente sus familiares. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha calificado la votación por unanimidad como algo histórico

Durante ruegos y preguntas, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, ha señalado que no han presentado ninguna propuesta en el pleno para debatir en señal de protesta por no cumplir los acuerdos el equipo de Gobierno y ha anunciado que presentará un contencioso administrativo contra el consistorio por no haber convocado la asamblea de fiestas tal y como aprobó el pleno municipal.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha señalado que están en su derecho y ha pedido al PP que respete las decisiones del Consejo Rector que será el que decida cuándo convocará la asamblea de fiestas

Durante el pleno se ha desestimado la moción de Ciudadanos en el que se solicitaba que la Gaiata de la ciudad estuviera expuesta durante todo el año en un lugar público. La concejala de Fiestas, Pilar Escuder, ha señalado que esa propuesta ya está contemplada en el Acord de Fadrell y ha señalado, además, que será en la explanada del Palau de la Festa

Además, se ha desestimado con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención del PP la moción de Ciudadanos que solicitaba que los nombres de calles y señalización de la ciudad estuviera en castellano, valenciano e Inglés. El concejal de Ciudadanos, Vicente Vidal, señalaba que la medida buscaba cumplir con la legislación. Vidal, una vez rechazada la medida, ha pedido que retiren el nombre de "plurilingüismo" de la concejalía

El concejal del PP, Vicent Sales, ha señalado que se han abstenido de la propuesta sobre la señalización en las tres lenguas por coherencia

El concejal de Transición ecológica, Fernando Navarro, ha contestado a una pregunta de Ciudadanos, que próximamente se reunirán con la Generalitat para solicitar que se instale una red complementaria de sensores de contaminación con mediciones a tiempo real en las proximidades del Polígono del Serrallo.

El pleno también ha servido también para aprobar la nueva ordenaza reguladora del agua en la ciudad de Castelló en la que se contempla una subida del 0,27% y el nombramiento de Monica Barabas como representante del PSOE en el Patronato de Turismo Municipal en sustitución de Fabrizio Muzzatti.

Entre el público han estado algunos representantes de sindicatos de la policía local en señal de protesta por un conflicto de cuadrante de horas. Una vez finalizado el pleno, Jorge Begués de Asociación de Vecinos Plana EnTrilles ha solicitado más policía en la zona de la Marjalería