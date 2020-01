Lo peor del estreno, las gradas vacías

El inicio de los concursos en el Carnaval de Santa Cruz abre en canal un debate que no es nuevo, pero que cobra vigencia por la fuerza de los hechos: qué hacer para evitar las gradas vacías en el certamen de murgas infantiles. Como era de prever, fueron apenas unos pocos centenares de espectadores los que se dieron cita en el Recinto Ferial en la primera fase. Pobre imagen en estos días que deben ser de fiesta para los grandes protagonistas, que son los niños.

En cuanto al nivel, no hubo sorpresas respecto a lo esperado. Despuntó Los Retorciditos, que confirmaron lo minucioso del trabajo que preparan cada año desde su local en Granadilla. La gran murguita del sur firmó un gran primer tema que pivotó sobre los juguetes. Buen 'atrezzo' para vestir una canción totalmente infantil y en el que justamente se pusieron sobre la mesa algunos de los problemas capitales del concurso. El segundo tema fue menos brillante y desde la grada les jalearon los Zeta Zetas (buen detalle de Javi Lemus y compañía).

El atuendo 'retorcidito', tan trabajado como de costumbre, ha de valerles para pugnar por premio en Presentación. Que lo hagan también en Interpretación dependerá del concurso de las murgas de las fases restantes, pero por lo menos han sido ellos quienes situaron el primer listón.

El resto de la primera jornada valió para celebrar el 40 cumpleaños de la histórica El Cabito, que vistió un disfraz muy clásico y firmó una actuación que fue homenaje a sus orígenes (aunque queden lejos sus años de mayor gloria). La tarde también confirmó el enorme esfuerzo de planteles como el de Frikiwiki's para salir a concurso con pocos componentes, lo mismo que en Pita Pitos, cuya actuación rezumó entusiasmo por todos lados. No fue un día de sorpresas, si bien se salieron del guion Lenguas Largas para denunciar los ataques recibidos en redes sociales tras la presentación de su disfraz, que había recibido algunas críticas excesivas. "En problemas de adultos no nos metas", vinieron a decir. Cerraron la primera preliminar cerca de las once de la noche unos muy afinados Sofocados. Su evidente mejoría en voces fue lo mejor de la última interpretación de la jornada.