Por la dehesa de Sierra Morena

La ruta que esta semana nos propone nuestra peculiar pareja de periodistas - aventureros nos lleva hasta el norte de la provincia de Córdoba, en busca “de la soledad de un paisaje marcado por la dehesa”, como lo ha dibujado Aristóteles Moreno, para quien el Parque Natural de la Sierra de Cardeña Montoro es “uno de los sitos más bonitos de Andalucía”. Sin grandes desniveles ni picos escarpados, es “una zona preciosa de la provincia de Córdoba ideal para iniciarse en la práctica del senderismo o del cicloturismo”, ha añadido José Juan Luque.

A pie. Remontando el rio Yeguas

Un buen punto de partida para descubrir a pie esta remota zona de los Pedroches es el pueblo de Azuel. Ejemplo de “la España profunda, muy bonito y con gente muy agradable” como lo recuerda Aristóteles Moreno. De Azuel parte una ruta que va remontando el rio Yeguas, “entre caminos, veredas y algunas explotaciones ganaderas”, explica Moreno. Un recorrido bello y asequible solo interrumpido por la “terriblemente indignante” presencia de vallas cinegéticas que, como lamenta nuestro montañero, hoy en el papel de senderista, “no respetan ni caminos públicos ni vías pecuarias”

Aristóteles Moreno por las calles de Azuel. Noviembre de 2019 / Aristóteles Moreno

En bici. Subida a Cardeña para ver un partido de fútbol

José Juan Luque, por su parte, nos anima a cubrir en bicicleta la distancia que separa Córdoba de la localidad de Cardeña. La ruta nos llevará por los pueblos de Villafranca y Adamuz “para continuar por una antigua carretera sin apenas tráfico, ideal para ir en bici”. Así es como José Juan ha ido a Cardeña con otro amigo en un par de ocasiones, para presencia un partido de fútbol del equipo local. Aunque el resultado deportivo no fuera el esperado. “Hemos visto dos partidos. En uno acabaron a palos y en el otro perdieron el ascenso contra el Pozoblanco”.

GPS si; GPS no

En nuestra Recompensa de esta semana, Aristóteles Moreno ha explicado la utilidad de aplicaciones como WikiLoc para el diseño de rutas de senderismo o montaña. “Ya no hace falta que los encargados de diseñar el recorrido, conocidos como ruteros, se desplacen a la zona para conocer la ruta” ha explicado nuestro veterano montañero. “Ahora todo eso se puede hacer desde el ordenador”. Una forma de preparar los viajes que no encaja con el espíritu aventurero de José Juan Luque. “No me gusta el GPS. Me regalaron uno y lo devolví”. La forma de orientarse de nuestro ciclista es mucho más tradicional: “Yo me apunto en un folio los pueblos por los que tengo que ir pasando. Y cuando llego a uno, pregunto a algún vecino cuál es el mejor camino para continuar. De regalo les hago una foto que les envío unos meses después”. Una curiosa forma de viajar solo, sin sufrir de soledad.