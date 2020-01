Defensa do Común alega que A Maestranza es BIC y pide que no se den licencias

La Comisión en Defensa do Común ha trasladado a los grupos municipales de A Coruña en María Pita una propuesta de moción para frenar la construcción de viviendas en A Maestranza. Reclaman que el gobierno local no otorgue las licencias a la propietaria de los solares, la sociedad Lipromo A Coruña S.A., con la finalidad de que no lleve a cabo la edificabilidad vigente.

Defienden que el sistema defensivo de la ciudad es Bien de Interés Cultural

Defienden que el sistema defensivo de la ciudad, no sólo las murallas, está definido como Bien de Interés Cultural. Un área en la que, dicen, están incluidos estos solares del Campo da Estrada. Añaden, en el mismo sentido, que la ley de patrimonio cultural de Galicia protege no sólo las murallas, sino también los bienes soterrados y las parcelas recién vendidas. En base a esto, considera, el gobierno local no debe conceder las licencias. Manolo Monge, de la Comisión en Defensa do Común.

"Hermetismo" y "oscurantismo"

La entidad social se personará en contra del otorgamiento de las futuras licencias municipales a la promotora vasca Gesarqus, propietaria de 2 de los tres solares en el llamado "campo da Estrada". Defensa do Común considera que el gobierno local ha actuado con "hermetismo" y "oscurantismo" en la operación de venta por parte de Defensa al grupo vasco y reclama una marcha atrás. Insiste en que los terrenos deben pasar a ser de propiedad municipal y dedicarse a espacio público para la ciudadanía. El gobierno local, por su parte, ya anunció, que negociará con la propietaria para "amortiguar" la edificabilidad, teniendo en cuenta los derechos adquiridos por la empresa, propiedad del grupo Gesarqus.