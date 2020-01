La gripe, en un pico alto que puede continuar

La gripe se halla en un pico alto y aún puede continuar. Esta campaña no ha venido con gran virulencia, pero si es complicado predecir cuando se alcanzará el punto máximo. Incluso, desde la consejería de Salud de la Junta de Andalucía se sospecha que podría estar al caer un nuevo pico de la enfermedad.

Datos aportados durante la presentación del balance del Plan de Alta Frecuentación en los hospitales andaluces que se ha realizado este año en el Centro de Salud del Bulevar de Jaén capital por los magníficos datos recogidos allí en cuanto a vacunación. No en vano, se ha alcanzado un 68% en el citado centro de salud, por encima del 62% recogido de forma global en toda la provincia de Jaén. Aunque, reconocía el portavoz del Plan, y también doctor, José López Miranda que se ha llegado a conseguir un 80% de vacunación en algunos centros de salud de la provincia.

"Estamos, ahora mismo, en una situación de alta incidencia de gripe. No sabemos hasta donde vamos a llegar. Creemos, pero es algo que no tenemos forma de verificarlo y que se comprobará la semana que viene, puede que haya un segundo pico porque hay circulando dos cepas de menor intensidad que el primero. No lo sabemos, pero para eso tenemos los sistemas de monitorización epidemiológica tan potentes que hay montados en relación con la gripe", ha dicho.

La gripe está afectando especialmente este año "a jóvenes, niños y adolescentes", según informaba Miranda. Y los virus protagonistas en esta ocasión están siendo la Gripe A con un 70% de casos, el Virus B con un 20% y prácticamente el resto le corresponde al Virus H3N2. La incidencia está siendo muy parecida en todas las provincias. Advertía el director del Plan de Alta Frecuentación que aun hay tiempo para vacunarse.

El centro de salud del Bulevar, en la capital jiennense, ha sido uno de los que mejores datos han obtenido en cuanto a vacunación en Andalucía / Radio Jaén

"Mientras el virus esté circulando, es tiempo”, y aportaba un curioso símil asegurando que “si no me he puesto el cinturón de seguridad en la mitad del camino no he estado protegido en esa mitad, pero si me lo pongo a partir de entonces estaré protegido en la segunda mitad", ha señalado Miranda.

También aportaba el dato de que las llamadas al 061 se han incrementado ligeramente respecto al mismo periodo de la pasada campaña de la gripe. Al acto acudían la viceconsejera de Salud y Familias de Jaén Catalina García, la delegada en la provincia Trinidad Rus y el gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán.