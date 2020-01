El PP denuncia que algunos extintores de colegios públicos de Jerez están caducados

El PP ha denunciado el estado de deterioro de los extintores en los colegios públicos de Jerez. Advierte de que los contratos de suministro expiraron entre junio y octubre. Lamenta que el gobierno municipal permita esta situación. Añaden que hay dependencias municipales que llevan más de cuatro años sin revisión de los extintores.

El concejal del PP Ignacio Martínez lamenta que Mamen Sánchez juegue de esta manera con la seguridad de los alumnos de Jerez por no contratar ni renovar el contrato para la revisión y suministro de los extintores de los centros educativos de su competencia.

Por eso, los populares urgen a Mamen Sánchez a poner fin a esta situación para que no haya que lamentar tragedias indeseadas. “No es posible que el PSOE de Mamen Sánchez tenga dinero para subirse el sueldo o para contratar 11 asesores y que no pueda contratar algo tan básico como la seguridad contra incendios de algo tan sensible como los centros escolares de Infantil y Primaria y la mayoría de instalaciones y dependencias municipales".

Desde el gobierno local explican que se está tramitando la contratación de un servicio de mantenimiento, recarga y reposición. Asimismo, el delegado Juan Antonio Cabello señala que por motivos económicos se está trabajando en la unificación de los contratos de suministro. El gobierno no aclara cuándo acabarán los trámites y se regularizará la situación.