El pleno aprueba medidas para favorecer la construcción de VPO en Jerez

El pleno del Ayuntamiento de Jerez ha dado luz verde a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que busca favorecer la construcción de Viviendas de Protección Oficial. Este trámite, que ha sido respaldado por todos los grupos menos por Ganemos, permitirá una actualización de los precios y así fomentar uno de los mercados más importantes para el desarrollo económico de la ciudad, el de la construcción. José Antonio Díaz, delegado municipal de Urbanismo, ha defendido esta propuesta.

Tanto el Partido Popular como Adelante Jerez y Ciudadanos han respaldado esta medida. Ganemos ha votado en contra, ya que considera que medidas como esta solo favorecen la especulación inmobiliaria. Así lo afirma Kika González portavoz de esta formación.

En el pleno de este jueves también se ha dado luz verde a una modificación del PGOU que permitirá la construcción de un centenar de viviendas en una antigua bodega de la calle Arcos, en concreto en el conjunto bodeguero “De la Riva”. Los propietarios van a ceder al Ayuntamiento dos calles que desde ahora serán de uso público.

También se ha hablado de falta de seguridad en el pleno ya que los populares habían presentado una propuesta, que han retirado, reclamando un plan de seguridad en la calle Nueva, en el barrio de Santiago. Ese plan de seguridad ya está en marcha, tal y como ha recordado la alcaldesa Mamen Sánchez, quién precisamente ha recriminado a la Junta que no participe en las mesas de seguimiento del mismo.

Los populares también han retirado una propuesta en la que reclamaban al Gobierno central inversiones en la ciudad por no estar de acuerdo con una enmienda que pedía también pedir a la Junta que cumpla con Jerez.

En materia de sanidad, todos los partidos han reclamado el segundo acelerador lineal para el Hospital de Jerez. Adelante ha presentado una propuesta para exigir al consejero de Salud, a Jesús Aguirre, que rectifique. En una visita a la ciudad hace unos días, Aguirre afirmo que no era “prioritario” de momento traer este acelerador, ya que en la actualidad solo se están derivando 200 pacientes oncológicos a otros centros sanitarios de la provincia. Raúl Ruiz Berdejo, portavoz de Adelante Jerez, exige al consejero una disculpa y desde el PP, la concejala Rosario López, matiza que el consejero no lo ha descartado, pero que considera que de momento no es una prioridad.

Y desde el gobierno local han vuelto a reclamar una asistencia sanitaria de calidad en Jerez. La delegada socialista Carmen Collado denuncia las demoras para obtener una cita en los centros de salud y pide al consejero de salud que rectifique.

Al inicio del pleno se ha guardado un minuto de silencio por el trabajador que falleció en la azucarera de El Portal el pasado 30 de diciembre. Este asunto tampoco ha puesto de acuerdo a todos los partidos de la corporación ya que el PP y Ciudadanos se han abstenido en una propuesta conjunta de Adelante y Ganemos para pedir un aumento de las inspecciones laborales y la derogación de la reforma laboral de 2012.