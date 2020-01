Israel, baja segura para el sábado

Israel seguirá de baja tras no pasar satisfactoriamente las pruebas que ha realizado durante el entrenamiento del miércoles en La Granja. Ya el día anterior, cuando forzó, notó "molestias en el gemelo y tuve que parar para que no fuera peor, se me cargó mucho".

A la baja de Israel hay que sumar la de Manu Lebrón y Juanma Aguilar, a los que aún le quedarían un par de semanas para volver a un terreno de juego, y Quirós sancionado.

Por contra, Juan Carlos Gómez recupera a Cristian Tejero, que no jugó ante el Córdoba B al estar sancionado. Los xerecistas se miden el sábado al Betis Deportivo, un filial que se presenta como uno de los mejores equipos como local, ya que sólo ha perdido un partido, ante el Antoniano (1-2) en la jornada 14ª.

Para medirse al Xerez CD, Manel Ruano va a recuperar a Julio Alonso, sancionado ante el Utrera, y es posible que a Baena, que tampoco pudo medirse a los de Jesús Galván.