La música en directo ayuda a impulsar el sector hostelero y de ocio en Linares

La cultura goza de buena salud en Linares. Un año y medio después de la aprobación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, los establecimientos hosteleros y de ocio nocturno han sido los principales beneficiados por una medida que, especialmente, se creó con el objetivo de facilitar las actuaciones musicales en directo. Con la complicidad del anterior equipo de gobierno local, que mantuvo contactos con los principales actores implicados en su arranque, así como del actual, que ha mantenido esa postura, la normativa ha devuelto a los emprendedores y emprendedoras del sector linarense las ganas de experimentar en un terreno que, hasta entonces, estaba desaprovechado, por no decir muerto.

La posibilidad de enfrentarse a sanciones, tal y como era la situación antes, generaba demasiada frustración. Sensaciones compartidas, no cabe duda, tanto en el gremio empresarial como para el nutrido grupo de artistas locales o bandas, incluso foráneas, que desistían de sus intentos por miedo a las consecuencias económicas. Por más que muchos colectivos culturales se empeñasen en visibilizarles, los grandes talentos terminaban siendo "invitados a ocultarse". Y lo que es peor, tomando la dolorosa decisión de ofrecer sus espectáculos en otros lugares del país con normativas más condesendientes. Todo mientras el sueño de actuar en casa, para ser profetas en su tierra, se esfumaba ante tanta desidia.

Concierto de "Shidow" en Linares / Long Rock

Desde la aplicación de ese decreto, impulsado por la anterior administración andaluza, los beneficios son notables para los gerentes de bares y discotecas. Ejemplo de cómo ha cambiado el tablero de juego son las ventajas directas para estos negocios como, por ejemplo, el prestigioso Long Rock de calle Cervantes. Uno de sus responsables, Gustavo Prieto, afirma que todo ha cambiado para bien porque con esta medida "ha aumentado el público en un 30 por ciento respecto al año pasado". Era necesario "hacer algo nuevo" ya que la gente, según percibían en este local, "estaba como muy aburrida y se iba a otras ciudades para ver conciertos", comenta el experto hostelero, uno de los profesionales con más veteranía en la ciudad.

Todo, por tanto, "ha sido un revulsivo" que ha potenciado la cultura. "Estaba muerta, pero ahora se hacen muchas más cosas y nosotros estamos abiertos a la creatividad de los artistas porque esto es muy positivo", indica Prieto. En la misma línea de declaraciones se muestra David Díaz, dueño del mítico pub rockero "Más Madera" de la calle Jaime I El Conquistador. En su opinión, adaptarse a los requisitos de esta Ley ha supuesto un incremento de visitas, llegando a "triplicar la caja" el día del concierto y con repercusión también en otros comercios, como si fuese una pequeña cadena "porque los artistas duermen aquí y comen en Linares". Díaz pone en valor otro de los motivos por el que estar contento con este panorama, esto es, que hayan tenido que llegar a "contratar a más camareros y camareras durante los días de conciertos".

No podemos olvidar otro de los lugares emblemáticos donde se rinde tributo al Rock, Punk y Heavy Metal como es "You Rock", liderado por Carlos Hernández y Josué Sampedro, cantante de una de las bandas más en forma de la escena nacional, "Los Kultura". En pocos años, el establecimiento ubicado en la calle Julio Burell se ha convertido en un templo para los amantes de estos estilos. Todo lo que sea facilitar las muestras artísticas en el municipio es visto con buenos ojos por el popular vocalista, "teniendo en cuenta que nuestra intención es no molestar a los vecinos". Estas actividades dan vida a la ciudad, opina, porque "son días en los que la gente sale". No en vano, el crecimiento del número de conciertos no es garantía de que la gente acuda siempre a estas iniciativas "porque el público, al final, no es tonto y quiere calidad". Con una oferta que, en la provincia de Jaén se eleva a muchos y buenos festivales, se convierte en obligado analizar muy bien las propuestas para los clientes, con la idea de que "todo sea un éxito", matiza quien es conocido como "Peluka" en este mundillo.

Con más facilidades desde el verano de 2018, son cada vez más los bares que se animan a organizar eventos similares. Es el caso de Garage Bar "Elviris" de calle Joaquín Ruano, muy activo en el último semestre a nivel de directos aunque, ocasionalmente, haya realizado citas de estas características, en el pasado, con multitud de espectadores en su recinto.

Por suerte, una ciudad tan necesitada de proyectos industriales y con una tasa de paro insoportable, parece que empieza a resurgir de sus cenizas para, aunque sea lentamente, luchar por recuperar su esplendor. Los grandes proyectos empiezan con pequeños objetivos y, el ámbito cultural, desde luego, tiende firme la mano para ofrecer esa imagen de localidad amable y llena de vida nocturna que tan rentable puede resultar con vistas a la economía local.