Puerto Lumbreras aprueba los presupuestos de 2020 con la abstención de IU

El acuerdo entre PP e IU para desbloquear la tramitación presupuestaria ha hecho posible que los populares sacaran adelante sus cuentas para este año en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Así se ha materializado en el pleno municipal celebrado este jueves con carácter extraordinario, en el que el PP -que gobierna en minoría tras la ruptura del acuerdo de gobierno con Vox-, ha contado con la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox.

El presupuesto para este año será de algo más de 12 millones de euros y en el que, según la alcaldesa Mª Ángeles Túnez, "se sigue manteniendo un gran compromiso social con todos los lumbrerenses". "Han primado los intereses de Puerto Lumbreras, el sentido común y la coherencia por encima de intereses partidistas", dice Túnez.

Por el contrario, el grupo socialista habla dice que no ha apoyado los presupuestos "porque no son transparentes, no están desblogasados y no reflejan la realidad del municipio", en palabras de su portavoz municipal María Rosa García.

La socialista se ha referido a otro punto polémico del acuerdo entre PP e IU: la enmienda de la formación de izquierdas con la que se elimina la subvención a los grupos municipales. Con ello, según García, se trata "de coartar y limitar nuestra capaicdad de trabajo".