Mario Dovale: "Sueño con llevar el nombre de Lugo a la Selección Española"

Se eres de Lugo coñeces o CV Emevé. O equipo de vollei lucense é toda unha institución na cidade, pero... E se preguntamos por quenes conforman o equipo? Seguro que non todos os que respostaron á primiera pasan a segunda proba de lume.

Coma deporte minoritario, ó recoñecemento social e mediático do voleibol aínda lle queda moito por andar, pero pasiño a pasiño, as tornas van cambiando. O conxunto masculino regresou a SuperLiga, estanse a consolidar coma o equipo revelación da tempada e, coma di o capitán do equipo, Mario Dovales, "pola rúa xa nos van recoñecendo".

Pero acadar estes logros non foi, nin é sinxelo. "Xa son ás 11:30 e levamos adestrando, entre ximnasio e preparación técnica, dende as 8:00. Son moitas horas de traballo, de adestrar.." Con 22 anos que ten o noso protagonista, combinar este ritmo frenético con vida social "é difícil e estresante, pero con planificación pódese levar".

Estar na máxima categoría de volei e militar nas filas do Emevé permite " gozar del coma traballo e vivir de él, pero este deporte en España está considerado minoritario e as condicións para te-lo coma único sustento económico non son as mellores", reflexiona.

Con traballo e esforzo os resultados chegan. "Estamos contentísimos", di. E o certo é que non poden atoparse doutro xeito. Situados na sexta posición da táboa, con pasaporte directo a Copa do Rei e colleitando boas sensacións tanto en casa coma a domicilio. "Se nos din a comezo de tempada que íbamos estar como estamos non o creeríamos, pero o certo é que agora xoguemos contra quen xoguemos, nos teñen respeto".

Con so 22 anos é o capitán do equipo e, polo tanto, o veterán do coxunto. É o "diferente" do sexteto e soña con seguir medrando dende Lugo cara ó mundo. "Veño todos os días adestrar soñando en poder levar a Lugo por todo o mundo coa Selección Española".