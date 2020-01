Ibagaza: "Fueron años que no se pueden olvidar, encontramos muy buen equipo"

Ariel, el "Caño" Ibagaza, ex mallorquinista conocido por toda la parroquia bermellona ha hablado con SER Deportivos Baleares. Ex-jugador de ese Mallorca campeón de Copa en 2003 frente al Recreativo de Huelva. Ahora uno de los hombres que ha recomendado el fichaje de Leonardo Koutris por el Mallorca. La última incorporación del equipo insular que llega en calidad de cedido por parte del Olympiacos, gracias en el principio de la operación, a Ariel "El Caño Ibagaza" que ahora incrementa su papel de entrenador fuera de España.

"Leonardo es un buen jugador, con buen centro, muy rápido y está en el lugar idóneo para crecer"

"Todos queremos que el Mallorca se salve que es lo que esperamos, va a ser difícil repetir (una plantilla como la de 2003) nos juntamos un buen equipo, un buen vestuario"

"Me gustaría probar con la sub16 de entrenador, a ver como me veo, no es fácil ser entrenador"