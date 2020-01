Dreyer: "Necesito que el equipo funcione bien antes de la Copa"

El técnico del Urbia Palma, Marcos Dreyer, no quiere sorpresas para recibir al Vecindario a tan solo 8 días del inicio de la Copa del Rey.

El máximo responsable técnico no quiere sorpresas y “ni siquiera el 0-3 del partido de ida servirá de nada si no se da un plus de competitividad”, asegura el técnico brasileño.

Sobre el rival del sábado, Dreyer reconoce que el Vecindario lo dará todo “porque ahora no tiene la presión de la Copa y al no jugarla tendrán una semana para descansar”. La motivación de los hombres de Dreyer durante los días previos a la Copa también jugará un papel muy importante. “Los jugadores saben que se están jugando la titularidad en la Copa. Esto es una buena noticia para mí y un aliciente para los jugadores, porque ser titular no es un simple detalle para ellos”.