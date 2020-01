Diego Cervero: "Me voy con la espina de que no hayáis visto como compito"

Llegó como una estrella de esas que ya llevan años brillando con mayor o menor intensidad por la constelación de la profesión del fútbol. A sus 36 años llegó como una renovación y un "viejo killer" al equipo de Manix este pasado verano, pero 5 meses después se marcha con la espina de no haber tenido la oportunidad de que la gente le conozca también en el campo.

"Si, estoy fastidiado, al final yo tengo un caracter positivo, pero no quiere decir que al final no estuviera jodido por no poder participar más"

"Después de 18 años de profesional es la vez que mas he entrenado en mi vida y más me he cuidado en mi vida"

"El míster siempre me trató muy bien, pero luego no confiaba en mí para jugar"