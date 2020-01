Se aprobaron cinco de las seis mociones

Después de varios meses, finalmente el Ayuntamiento ha rescindido el contrato que se había firmado en el mandato anterior para crear un centro de ocio infantil y juvenil en el antiguo edificio de Zeus.

Este fue uno de los acuerdos de la sesión plenaria del mes de enero en la que también se aprobaron casi todas las mociones presentadas por los distintos grupos políticos: la presentada por el PSOE y Gana Medina relacionada con el calendario ferial, la del PSOE para que se dote de uso a la sala de Fernando de Antequera y salga de allí el archivo de la Junta de Semana Santa, otra de Gana Medina que proponía plantar árboles por cada niño nacido y empadronado en la villa, una moción de Gana Medina y Medina Primero para poner en práctica la estrategia local de economía circular y una de Medina Primero para facilitar la ampliación de la plantilla de la Policía Local.

No salió adelante la moción de este grupo que iba encaminada a crear una ordenanza de taxis y fue entonces cuando se alzaron algunas voces. Previamente, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Blanco, había calificado de “estupidez” la moción relativa a la Policía Local de Medina Primero y esto calentó la sesión plenaria. Olga Mohíno respondió a Blanco “que no pintaba nada en el Ayuntamiento” quien aprovechó la moción de los taxis para, pedir disculpas en primer lugar y, recriminar a Medina Primero su deslealtad institucional porque, aseguró, “se debaten las ordenanzas y luego ellos las quieren hacer suyas llevando el medinensismo por bandera" y la recordó que "creó Medina Primero porque no fue elegida candidata ni del PP y tampoco de Ciudadanos, donde lo intentó”.

El alcalde de Medina, Guzmán Gómez, tuvo que pedir silencio al público que defendía la postura de Medina Primero y respeto a los concejales que estaban interviniendo. Finalmente la moción no fue aprobada.