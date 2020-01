Asier Santana: "El UCAM Murcia CF tiene buenos números, cuando los resultados no llegan es por algo"

El UCAM Murcia CF afronta las 16 jornadas restantes de liga con Asier Santana, presentado en sociedad como nuevo entrenador de la parroquia universitaria. El técnico de Giupuzkoa ha reconocido que "quería venir aquí, estoy ilusionado y el UCAM me parece un equipo de buenos jugadores y grandes personas. Eso he sentido desde la distancia". Ha continuado diciendo qué tipo de fútbol le gusta ver sobre el césped: "Jugadores que no tengan miedo de buscar la portería rival, que sepan que la mejor forma de ganar puntos es estar en la otra portería. También defender arriba", ha destacado.

Sobre la dinámica del equipo y el estado de ánimo de los futbolistas, Santana ha valorado que "sin haber vivido el vestuario, te invita al optimismo en el futuro. Tienen buenos números en otros equipos, cuando los resultados no llegan es por algo. El hecho de querer dar con la tecla, la única que conozco es la del compromiso con el club y el sentimiento de pertencencia. Con eso voy a trabajar, que sientan los jugadores que un día vinieron al UCAM".

Movimientos en la plantilla

Acompañando a Santana, el director deportivo de la entidad, Pedro Reverte, también ha tomado la palabra en la presentación y ha reconocido que le gusta su filosofía de club y cómo puede encajar el entrenador con los jugadores. También ha aclarado que "a lo largo del día de hoy se producirá la baja de Cristian Perales, por lo que habrá movimientos". Dentro del mercado, al que le quedan poco más de 24 horas para echar la persiana, uno de los nombres que ha sonado con fuerza en la entidad murciana ha sido el de Dani Segovia, ariete del Badajoz de 34 años que en 11 partidos ha anotado un gol esta última campaña.

Fuentes del club han asegurado a La SER que están detrás de firmar al futbolista cuanto antes, sobre todo con la baja de Perales. Otro de los nombres que habían cobrado fuerza dentro del seno universitario era el de Javi Fernández, central del Oviedo que la temporada pasada jugaba en el UCAM. Es una opción totalmente descartada por la dirección deportiva, ya que el zaguero tiene su destino en otro club.