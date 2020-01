En esta primera edición, participaron 3 equipos ourensanos que compiten en la élite del Ajedrez Autonómico.

El Club Xadrez Verín, comandado por los Grandes Maestros, David Lariño y el Luso, Luis Galego, arrancaba con fuerza en su propio feudo derrotando a la Escola Luguesa, por un tajante 4.5 a 1.5, lo que les vale a los de Monterrey situarse en los puestos de privilegio de esta incipiente Liga Autonómica.

Por su parte el recién ascendido a la máxima categoría gallega, Liceo de Ourense, caía en tierras del Lerez ante el equipo de la Escola Pontevedra, por un apretado 3.5 a 2.5, si bien esa derrota mínima sirve para sumar dos puntos y medio que puede ser importante.

El equipo del Club Xadrez Ourense de liga Autonómica, (recordar que este club milita en la Primera División Nacional, a disputarse el próximo verano y que viene de quedar tercero en la última edición, disputada de esta liga española), apostaba por la cantera y alineaba en sus primeros tableros a los hermanos Gómez Diéguez, jóvenes Maestros FIDE de la cantera del club, que intentaban hacer frente a la primera línea de ataque del conjunto visitante, los Grandes Maestros Stríkovic(Serbia) y Pétkov (Bulgaria), que presentó en Ourense el Círculo de Chantada, pese a la fuerza del sexteto visitante, los locales lograron una meritoria y ´´ practica´´ derrota mínima por 2.5 a 3.5, para comenzar sumando con tranqulidad esta fase Autonómica y aguardar a sus principales ´´ espadas ´´ como Iván Salgado, para la importante cita Nacional del próximo verano.

Ya en la Primera División Autonómica, el doble derbi Provincial entre Benchoshey vs. Valdeorras y entre Xadrez Ourense ´´C´´ y Xadrez Ourense ´´B´´ se saldaba en ambos casos con victoria de los primeros por idéntico resultado, un apretado 2.5 a 1.5, Por su parte el Universitario de Ourense caía en su visita a Villagarcía por 3 a 1.

En la Segunda División Grupo Sureste: En lo tocante a los conjuntos de nuestra Provincia, estos fueron los resultados: Ponteareas vs. Verín B, (1.5 a 2.5), Xadrez Ourense D, vs. Chantada (1.5 a 2,5), Mosefesa- Vigo, vs. Ateneo Ourense (3-1), A.P. Bande, vs. Liceo B (1.5 a 2.5) y Celanova A ,vs. Universitario B ( 2.5 a 1.5).