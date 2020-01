Denuncian que vecinos de las Casas de Abella se quedan sin las ayudas tras cambiar las tuberías

En declaraciones a Radio Palencia de la Cadena SER, el presidente de la asociación de vecinos del barrio del Ave María, Cesáreo Frechilla, denuncia que vecinos de las conocidas como Casas de Abella se han quedado sin la subvención prometida por el Ayuntamiento tras acometer las obras de cambio de las tuberías de fibrocemento que contenían amianto. Denuncia que el consistorio se comprometió a extender el plazo de las ayudas hasta noviembre de 2019. Algunos afectados, según el representante vecinal, que han presentado la solicitud en septiembre, se encuentran ahora con que se les deniega la subvención.

"Me culpan a mí de la situación, y quien está incumpliendo es el Ayuntamiento", señala el presidente del barrio del Ave María que anuncia que pedirá una reunión en el consistorio y que se la pedirá directamente al alcalde. Pero hay más. Las obras, siempre según la versión del representante de los vecinos, no han llegado a las 125 casas de Abella. Faltarían unas 11 que no han acometido la obligatoria sustitución de las tuberías.

Frechilla pide explicaciones sobre el dinero que era para los vecinos. En su día se dejó claro que el objetivo pasaba por no dejar ni una sola vivienda sin cambiar unas tuberías que son insalubres y deficientes. El fibrocemento del que están hechas las conducciones es un material que se deteriora y que puede causar perjuicios para la salud. Todas las viviendas deben modificar su red interna o, de los contrario, los propietarios deberán asumir su responsabilidad si se producen problemas de humedades o filtraciones. Existe una normativa europea que obliga a eliminar toda conducción que esté fabricada con este compuesto.

La respuesta desde el Ayuntamiento de Palencia no se ha hecho esperar. En un tono muy crítico con el presidente de la asociación de vecinos del barrio del Ave María, Cesáreo Frechilla, el concejal responsable del área de Obras, Facundo Pelayo, recuerda que los excluidos de las ayudas no reúnen los requisitos. Ese es el motivo, señala Pelayo que lamenta la crítica del dirigente vecinal. Considera que debería plantear sus quejas directamente al Ayuntamiento y no a los medios de comunicación.