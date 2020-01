SATSE denuncia la eliminación de una plaza de enfermería en Palencia por jubilación

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Palencia, denuncia la pérdida de un puesto de enfermería en la plantilla orgánica del CAUPA.

En los últimos años, en el Complejo Asistencial de Palencia ha aumentado considerablemente la carga asistencial; se hacen muchas más pruebas diagnósticas, cada vez más complicadas e invasivas. En el Servicio de Rx concretamente, pruebas como las B.A.V. (biopsias de mama con aguja de vacío) o Esterotaxia, en las que la presencia de un profesional de enfermería es indispensable. Cada vez hay más pacientes en el CAUPA que precisan atención, son de mayor edad y tienen más patologías asociadas. La demanda ha aumentado, se han incrementado las agendas y se han contratado más médicos. Aun así, las listas de espera han aumentado considerablemente. Solicitar fecha para una prueba puede suponer meses desde la solicitud hasta la cita. Y cuando se acude, los tiempos de espera son interminables.

En el servicio de Rayos hemos perdido 5 enfermeras de plantilla en los últimos 5 años. En estos días se jubilará un enfermero. No será sustituido por otro profesional de enfermería en el Servicio ni su plaza se aprovechará para reforzar el Hospital. Su plaza se reconvierte en Técnico de Radiodiagnóstico; es el consuelo que nos queda, pues es verdad que, ante el aumento de trabajo, pruebas diagnósticas y listas de espera… se hace necesario el aumento de plantilla de estos profesionales, técnicos de Rayos.

Sonia Pascual Ortega, Secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SATSE en Palencia, se muestra preocupada porque en este servicio se realizan múltiples pruebas en las que enfermería es un profesional imprescindible, se ha aumentado la cartera de servicios y se ofrecen cada vez más pruebas, más complicadas y mejores en las que es necesaria la preparación, control y estabilización del paciente, administración de tratamientos, contrastes o medicamentos, por lo que reducir el número de profesionales de enfermería en el servicio resulta cuanto menos, peligroso.

Además, y como ha venido denunciando este sindicato, la plantilla de profesionales de enfermería de este hospital está muy ajustada. Tienen dificultades para disfrutar de vacaciones, licencias u otros permisos. Se tarda en sustituir en situaciones de bajas por enfermedad o incidencias de forma que el profesional en activo carga con más trabajo. Eso se traduce en noches solas, ratios por encima de lo recomendable, profesionales agotados, listas de espera, pacientes molestos e impacientes y situaciones violentas o de agresión.

El Gerente del Complejo y la Dirección de Enfermería tienen capacidad de decisión en la Gestión y distribución de sus efectivos, por lo que no compartimos su decisión de reducir plantilla o permitir la pérdida de un profesional de enfermería en el Complejo. Todos son necesarios. Lo ideal, lo recomendable, lo seguro, debe ser incrementar las plantillas, lo prudente, mantenerlas. Reducir el número de profesionales de enfermería está relacionado con un aumento de la morbimortalidad, mayor riesgo en la salud y seguridad de los pacientes y una disminución en la calidad de la atención sanitaria al ciudadano. Los ratios en Palencia están por debajo de la media europea. No se entiende que se pierdan efectivos, cuando son tan necesarios. Las consecuencias, inevitablemente, van a repercutir en la población palentina y con la salud, no se juega.