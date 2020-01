Isak y Odegaard invitan a otra ronda

La Real Sociedad sigue soñando con la Copa del Rey gracias al olfato goleador de Alexander Isak y a la magia de Martin Ødegaard. Entre los dos fabricaron los tres goles del equipo donostiarra contra un correoso y valiente Osasuna, que sorprendió con su planteamiento con cinco defensas y estuvo cerca de dar el susto en el Reale Arena. Tuvo que trabajar mucho su clasificación la Real, que necesitó incluso de una buena dosis de suerte después de un error incomprensible de Remiro, que dejó blanca a toda la grada. Eso espoleó a los donostiarras hacia un triunfo incontestable, con Osasuna sin bajar los brazos en ningún momento.

Osasuna quiso sorprender con su planteamiento inicial, saliendo con defensa de cinco jugadores, con tres centrales y carroñeros largos. Había avisado en la previa Jagoba Arrásate que en su vuelta a ‘su’ casa tenía que hacer algo diferente para superar a una Real que con el balón sale siempre a apabullar a sus rivales. No le importaba a los navarros esperar replegado y no tener la pelota, porque su intención era aprovechar los espacios que deja atrás el equipo donostiarra para salir a la contra. El equipo de Imanol fue más fiel a lo que plantea habitualmente, aunque le costó hacerse con el control del partido en el arranque, porque Osasuna estaba muy bien replegado y apenas dejaba espacios para la imaginación de los centrocampistas realistas.

Pero la Real fue madurando el partido mientras Osasuna hacía un esfuerzo ímprobo para tapar los huecos entre líneas. Poco a poco los desajustes empezaron a aparecer, y con ello la magia de Ødegaard. El noruego empezó a conectar con Alexander Isak, al que le sirvió dos regalitos que el sueco no fue capaz de aprovechar con dos remates mordidos. Pero a la tercera fue la vencida. Mismos protagonistas, pero diferente desenlace. Isak no fallaba con un tiro cruzado que pegaba en el palo antes de entrar en la portería de Juan Pérez. Con el 1-0 daba la sensación de que el horizonte se despejaba para los donostiarras, que podían aprovechar si Osasuna se abría para buscar el empate. Pero eso no ocurrió. Los navarros siguieron con el mismo guión y supieron cazar a la Real con un error de bulto en la salida de balón. Cardona no perdonaba y ponía el 1-1 con el que se llegaba al descanso.

El escenario no cambió nada en la segunda parte. La Real llevaba tenía el dominio del balón, pero Osasuna estaba muy bien plantado sobre el césped. Las ocasiones realistas llegaban a cuentagotas y no eran del todo claras. Poco a poco los de Arraste empezaron a sentirse más cómodos, hasta el punto de que pudieron remontar después de un error en el pase de Remiro que Moncayola envió al larguero. Seguramente fue la clave del partido, el punto de inflexión que necesitaba la Real para despertar definitivamente. O una parte al menos. La otra llevaba el nombre de Ødegaard el noruego quería su cuota de protagonismo, y lo reclamó con una falta muy bien botada, ayudado también por una falta horriblemente puesta de los navarros. Con el 2-1 la Real se desató en busca de la sentencia, y la encontró de nuevo con una asistencia del noruego rematada, quien sino, por Isak, que ya suma diez goles en la temporada siendo el máximo goleador realista. Osasuna no bajó los brazos, pero la montaña ya era demasiado alta como para conseguir meterse de nuevo en la eliminatoria.