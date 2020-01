25 años de un hito inolvidable

El 22 de abril se cumplen 25 años del histórico e inolvidable título de campeón de la Copa de Europa del Bidasoa-Irun. Es uno de los hitos más importantes y relevantes del deporte de nuestra provincia, porque el equipo bidasotarra es el único club vasco en ganar el máximo título continental. En el Ayuntamiento de Irún han presentado los actos que se han organizado para celebrar y recordar una efemeride irrepetible.

-Santano, alcalde Irún. "Es un momento muy especial que recordamos todos en la ciudad. Nunca reconoceremos lo suficiente lo que el bidasoa ha supuesto para la historia de Irún. Bidasoa fue mucho, un gran club, en esa época, pero aquella copa de europa va mucho más allá de lo deportivo. Es difícil olvidarlo, por la emoción y la identificación del club con la ciudad".

-Gurutz Aguinagalde, presidente de Bidasoa: "Gracias a empresas y comercios que hacen posible que el 25 aniversario de esta copa de europa. Durante 24 años he peleado porque se disfrutara por lo que se gana. El bidasoa hace 25 años consiguió algo que yo no he visto nunca en el deporte, porque toda una ciudad la vivió como suya. No fue una copa de europa del bidasoa, sino fue una copa de europa de toda una ciudad, con un sentimiento de pertenencia que todavía perdura".

-Beñardo García, presidente honorífico de Bidasoa: "Recuerdo exáctamente cada momento lo que ocurrió en los dos partidos, el de Ida y vuelta. Recuerdo que en aquel momento estaba abatido por el tema de las aduanas, y esto sirvió para que durante tres días hubiera alegría con el bidasoa y su logro. Recuerdo los preparativos de aquellos días previos, y recuerdo que festejábamos cuando éramos quintos en la liga asobal subiendo dos puestos con respecto al año anterior. Antes hubo muchas victorias y derrotas, pero es verdad que esta es la más importante porque fue la más soñada. Pero celebramos cada paso que dimos. Pero es momento de celebrar estos 25 años".

-Ylenia Benito, responsable de la comisión de actos del 25 aniversario: "Irun se va a engalanar con los colores amarillo y azul. Vamos a hacer una camiseta igual que la que se utilizó para ganar la copa de europa, se va a hacer una réplica de la copa de europa en impresión 3D, se va a preparar una caricatura de la plantilla campeona de europa, la hostelería se va a implicar con bocadillos y la cerveza del bidasoa. Y habrá una gala final para recordar todo lo que se vivió en ese momento con un documental y la reproducción de los dos patitos. La gala será para el día 25 de abril".